SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Givaudan-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Givaudan-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Givaudan-Papier bei 3 727,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 2,683 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 470,62 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 23.01.2026 auf 3 157,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 15,29 Prozent gleich.

Givaudan war somit zuletzt am Markt 29,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at