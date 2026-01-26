Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Rentable Givaudan-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Givaudan-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Givaudan-Papier bei 3 727,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 2,683 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 470,62 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 23.01.2026 auf 3 157,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 15,29 Prozent gleich.
Givaudan war somit zuletzt am Markt 29,08 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Analysen zu Givaudan AG
|19.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 409,00
|0,18%