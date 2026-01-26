Givaudan Aktie

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Rentable Givaudan-Investition? 26.01.2026 10:04:21

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Givaudan-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Givaudan-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Givaudan-Papier bei 3 727,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 2,683 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 470,62 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 23.01.2026 auf 3 157,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 15,29 Prozent gleich.

Givaudan war somit zuletzt am Markt 29,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
19.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 409,00 0,18% Givaudan AG

