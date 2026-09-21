Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Rentable Givaudan-Anlage? 21.09.2026 10:03:43

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Givaudan-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Givaudan-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3 315,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Givaudan-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,030 Givaudan-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,01 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 18.09.2026 auf 3 249,00 CHF belief. Mit einer Performance von -1,99 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 29,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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