WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Performance unter der Lupe 09.03.2026 10:03:48

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Givaudan-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.03.2025 wurde die Givaudan-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4 001,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,499 Givaudan-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 2 880,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 198,20 CHF wert. Damit wäre die Investition um 28,02 Prozent gesunken.

Am Markt war Givaudan jüngst 26,60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

Analysen zu Givaudan AG

27.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 193,00 -0,56% Givaudan AG

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

