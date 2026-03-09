Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Performance unter der Lupe
|
09.03.2026 10:03:48
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr angefallen
Am 09.03.2025 wurde die Givaudan-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4 001,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,499 Givaudan-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 2 880,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 198,20 CHF wert. Damit wäre die Investition um 28,02 Prozent gesunken.
Am Markt war Givaudan jüngst 26,60 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09.03.26
|SMI aktuell: SMI fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Zuversicht in Zürich: So performt der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Zürich: SLI zum Start schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Start schwächer (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
04.03.26
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 193,00
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.