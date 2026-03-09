SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr angefallen

Am 09.03.2025 wurde die Givaudan-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4 001,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,499 Givaudan-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 2 880,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 198,20 CHF wert. Damit wäre die Investition um 28,02 Prozent gesunken.

Am Markt war Givaudan jüngst 26,60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at