SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Givaudan-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Givaudan-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Givaudan-Anteile letztlich bei 4 128,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 2,422 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Givaudan-Papiers auf 2 900,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 025,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,75 Prozent verringert.

Der Marktwert von Givaudan betrug jüngst 26,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at