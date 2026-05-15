SMI-Titel Holcim-Aktie: Holcim streicht Dividende zusammen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Holcim-Anteilseigner über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SMI-Papier Holcim am 13.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,70 CHF. So schwächte sich die Holcim-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 45,16 Prozent ab. Alles in allem schüttet Holcim 1,71 Mrd. CHF an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 9,17 Prozent gestiegen.

Dividendenrendite im Blick

Der Holcim-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 76,26 CHF aus dem SIX SX-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Holcim wird das Holcim-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Holcim-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Holcim-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Holcim-Aktie eine Dividendenrendite von 2,19 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 3,55 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Holcim-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Holcim via SIX SX 52,80 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 57,19 Prozent stärker zugenommen als der Holcim-Kurs.

Holcim- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,84 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,42 Prozent anziehen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Holcim

Die Dividenden-Aktie Holcim gehört dem SMI an und ist an der Börse aktuell 42,154 Mrd. CHF wert. Dividenden-Aktie Holcim verfügt über ein KGV von aktuell 51,04. Der Umsatz von Holcim betrug in 2025 15,724 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 23,85 CHF.

Redaktion finanzen.at