SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Holcim-Investment abgeworfen

Am 05.09.2020 wurde das Holcim-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Holcim-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,07 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 23,770 Holcim-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 370,57 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 04.09.2023 auf 57,66 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 37,06 Prozent vermehrt.

Holcim war somit zuletzt am Markt 32,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at