SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Holcim-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Holcim-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Holcim-Papiers betrug an diesem Tag 25,96 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 385,248 Holcim-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 475,89 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 17.08.2026 auf 71,32 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 174,76 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Holcim belief sich zuletzt auf 39,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at