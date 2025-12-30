SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Holcim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Holcim-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Holcim-Aktie bei 24,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Holcim-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,041 Holcim-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 313,34 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 29.12.2025 auf 77,54 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 213,34 Prozent.

Holcim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at