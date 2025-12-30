Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Langfristige Performance
|
30.12.2025 10:03:41
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Holcim-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Holcim-Aktie bei 24,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Holcim-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,041 Holcim-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 313,34 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 29.12.2025 auf 77,54 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 213,34 Prozent.
Holcim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Holcim
Nachrichten zu Holcim AGmehr Nachrichten
|
23.12.25
|SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.12.25
|Holcim: Schweizer Gericht lässt Klimaklage gegen Holcim zu (Spiegel Online)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Handel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Holcim AGmehr Analysen
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.24
|Holcim Kaufen
|DZ BANK
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.24
|Holcim Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.24
|Holcim Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Holcim AG
|83,98
|0,57%