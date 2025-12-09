Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Lohnender Holcim-Einstieg?
|
09.12.2025 10:03:51
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Holcim-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,891 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 297,01 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 08.12.2025 auf 76,34 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 197,01 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 40,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Holcim
