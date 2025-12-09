Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Holcim-Einstieg? 09.12.2025 10:03:51

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Holcim gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Holcim-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,891 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 297,01 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 08.12.2025 auf 76,34 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 197,01 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 40,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Holcim

Nachrichten zu Holcim AGmehr Nachrichten