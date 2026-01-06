SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Holcim-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Holcim-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Holcim-Papier bei 24,22 CHF. Bei einem Holcim-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,129 Holcim-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Holcim-Aktie auf 78,14 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 322,67 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 222,67 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 41,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

