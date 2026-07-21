SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren eingebracht

Das Holcim-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Holcim-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,452 Holcim-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 320,54 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 20.07.2026 auf 74,70 CHF belief. Mit einer Performance von +232,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Holcim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at