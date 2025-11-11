SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Holcim-Investment verdienen können.

Am 11.11.2015 wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Holcim-Aktie an diesem Tag bei 29,21 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 342,294 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 439,76 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 10.11.2025 auf 71,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144,40 Prozent gesteigert.

Der Holcim-Wert an der Börse wurde auf 37,89 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at