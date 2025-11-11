Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Investment im Blick
|
11.11.2025 10:03:38
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.11.2015 wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Holcim-Aktie an diesem Tag bei 29,21 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 342,294 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 439,76 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 10.11.2025 auf 71,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144,40 Prozent gesteigert.
Der Holcim-Wert an der Börse wurde auf 37,89 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Holcim
Nachrichten zu Holcim AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SMI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Zürich in Grün: SMI nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Zürich: So performt der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
06.11.25