Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Investmentbeispiel
|
27.10.2026 10:03:29
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen
Holcim-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Holcim-Papier bei 28,26 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, befänden sich nun 3,539 Holcim-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,88 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 236,68 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 136,68 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 36,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Holcim
Nachrichten zu Holcim AG
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SLI am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Zürich: SMI in Grün (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Holcim-Aktie zieht an: Organisches Wachstum nimmt deutlich zu (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Holcim AG
|72,92
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.