SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Holcim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Holcim-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Holcim-Papier bei 28,26 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, befänden sich nun 3,539 Holcim-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,88 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 236,68 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 136,68 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 36,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at