Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Performance unter der Lupe
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09.06.2026 10:04:08
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht
Am 09.06.2023 wurde das Holcim-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,55 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,840 Holcim-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Holcim-Papiers auf 72,62 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 457,48 CHF wert. Mit einer Performance von +145,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Holcim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,19 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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