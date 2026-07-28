Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Hochrechnung
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28.07.2026 10:03:44
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,48 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 155,087 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 74,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 485,73 CHF wert. Damit wäre die Investition 14,86 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Holcim zuletzt 40,97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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