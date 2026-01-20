Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
20.01.2026 10:04:06
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Holcim-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,57 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, befänden sich nun 376,392 Holcim-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,84 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 29 298,34 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 192,98 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Holcim eine Börsenbewertung in Höhe von 41,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Holcim
