Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Performance im Blick
|
02.12.2025 10:03:57
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.12.2020 wurde die Holcim-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,58 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 406,868 Holcim-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 555,78 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 01.12.2025 auf 75,10 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 205,56 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Holcim belief sich zuletzt auf 40,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Holcim
Nachrichten zu Holcim AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07:00
|Holcim makes three acquisitions to accelerate circular construction in the UK, Germany and France (EQS Group)
|
01.12.25
|Gewinne in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
01.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SMI klettert mittags (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Zürich: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Holcim AGmehr Analysen
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.24
|Holcim Kaufen
|DZ BANK
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.24
|Holcim Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.24
|Holcim Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Holcim AG
|81,14
|1,25%