SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Holcim-Einstiegs gewesen.

Am 02.12.2020 wurde die Holcim-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,58 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 406,868 Holcim-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 555,78 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 01.12.2025 auf 75,10 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 205,56 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Holcim belief sich zuletzt auf 40,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at