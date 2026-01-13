Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

Langfristige Performance 13.01.2026 10:03:41

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Holcim-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Holcim-Aktie bei 42,92 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,301 Holcim-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 848,72 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 12.01.2026 auf 79,34 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 84,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Holcim eine Börsenbewertung in Höhe von 43,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Holcim

Nachrichten zu Holcim AG

Analysen zu Holcim AG

07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
20.11.24 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 83,54 -2,22% Holcim AG

