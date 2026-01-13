SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Holcim-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Holcim-Aktie bei 42,92 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,301 Holcim-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 848,72 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 12.01.2026 auf 79,34 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 84,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Holcim eine Börsenbewertung in Höhe von 43,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at