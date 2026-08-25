Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Holcim-Investition? 25.08.2026 10:03:37

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Holcim-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 66,64 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,501 Holcim-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,76 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 24.08.2026 auf 70,48 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,76 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 38,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Holcim

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 78,70 0,25% Holcim AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen