SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Holcim-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 66,64 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,501 Holcim-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,76 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 24.08.2026 auf 70,48 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,76 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 38,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at