SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Holcim-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Holcim-Papiers betrug an diesem Tag 26,26 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,077 Holcim-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 797,89 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 23.02.2026 auf 73,48 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179,79 Prozent angezogen.

Der Holcim-Wert an der Börse wurde auf 39,57 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at