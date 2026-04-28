SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Holcim-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,75 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 40,402 Holcim-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 950,99 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 27.04.2026 auf 73,04 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 195,10 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Holcim belief sich jüngst auf 40,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at