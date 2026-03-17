SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Holcim-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,49 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 35,098 Holcim-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (63,12 CHF), wäre die Investition nun 2 215,36 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 121,54 Prozent gleich.

Holcim war somit zuletzt am Markt 34,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at