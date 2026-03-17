Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Holcim-Einstieg? 17.03.2026 10:03:59

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 3 Jahren verdient

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Holcim-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,49 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 35,098 Holcim-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (63,12 CHF), wäre die Investition nun 2 215,36 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 121,54 Prozent gleich.

Holcim war somit zuletzt am Markt 34,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Holcim

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten