SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Holcim-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 20.10.2025 wurde das Holcim-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,98 CHF. Bei einem Holcim-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 149,298 Holcim-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 662,59 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 19.10.2026 auf 64,72 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 3,37 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Holcim eine Börsenbewertung in Höhe von 35,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at