Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Langfristige Investition
|
22.09.2026 10:03:35
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Holcim von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Holcim-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Holcim-Aktie an diesem Tag bei 68,84 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,526 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 67,26 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 977,05 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 2,30 Prozent.
Der Börsenwert von Holcim belief sich jüngst auf 37,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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|10.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
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