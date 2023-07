SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Kühne + Nagel International abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 109,70 CHF. Bei einem Kühne + Nagel International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,912 Kühne + Nagel International-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Aktien wären am 25.07.2023 250,87 CHF wert, da der Schlussstand 275,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 150,87 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Kühne + Nagel International eine Marktkapitalisierung von 31,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at