WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

Langfristige Anlage 07.01.2026 10:03:58

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 76,982 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Aktien wären am 06.01.2026 13 741,34 CHF wert, da der Schlussstand 178,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +37,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 20,65 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

