Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Rentabler Kühne + Nagel International-Einstieg?
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19.08.2026 10:03:37
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Anteile betrug an diesem Tag 137,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,257 Kühne + Nagel International-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 532,66 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 18.08.2026 auf 211,20 CHF belief. Mit einer Performance von +53,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 25,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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