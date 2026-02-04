Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Langfristige Investition
|
04.02.2026 10:04:58
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Anteile betrug an diesem Tag 131,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,758 Kühne + Nagel International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 178,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,29 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 21,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|204,60
|6,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.