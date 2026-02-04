Kühne + Nagel International Aktie

Langfristige Investition 04.02.2026 10:04:58

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kühne + Nagel International gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Anteile betrug an diesem Tag 131,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,758 Kühne + Nagel International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 178,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,29 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 21,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

Kühne + Nagel International AG (KN)

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

