Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Investment im Blick
|
12.11.2025 10:03:49
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.11.2015 wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 136,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 7,326 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 157,75 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 155,68 CHF wert. Damit wäre die Investition 15,57 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 18,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)mehr Nachrichten
|
17:59
|Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Zürich: SLI am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|SMI aktuell: SMI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)