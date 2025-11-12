Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International-Investment im Blick 12.11.2025 10:03:49

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Investoren gebracht.

Am 12.11.2015 wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 136,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 7,326 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 157,75 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 155,68 CHF wert. Damit wäre die Investition 15,57 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 18,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

