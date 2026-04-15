SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 261,30 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 3,827 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 697,28 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 14.04.2026 auf 182,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 30,27 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Kühne + Nagel International eine Marktkapitalisierung von 21,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at