Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Kühne + Nagel International-Einstieg? 15.04.2026 10:04:18

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 261,30 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 3,827 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 697,28 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 14.04.2026 auf 182,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 30,27 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Kühne + Nagel International eine Marktkapitalisierung von 21,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten