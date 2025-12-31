Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Anlage im Blick
|
31.12.2025 10:04:40
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 200,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,801 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 528,39 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 30.12.2025 auf 171,25 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,72 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 20,35 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)mehr Nachrichten
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börsianer warten auf Impulse: SLI pendelt um Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SMI mittags (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
30.12.25