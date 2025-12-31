Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kühne + Nagel International-Anlage im Blick 31.12.2025 10:04:40

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren gekostet

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 200,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,801 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 528,39 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 30.12.2025 auf 171,25 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,72 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 20,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)mehr Nachrichten