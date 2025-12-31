SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 200,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,801 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 528,39 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 30.12.2025 auf 171,25 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,72 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 20,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at