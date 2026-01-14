SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 200,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,500 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 178,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,48 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 10,53 Prozent.

Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 21,18 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at