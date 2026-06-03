SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.06.2025 wurde die Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag bei 183,55 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Kühne + Nagel International-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,481 Kühne + Nagel International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 204,30 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 02.06.2026 auf 187,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,04 Prozent.

Alle Kühne + Nagel International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at