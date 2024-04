SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 10.04.2023 wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 260,50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,384 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,81 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 09.04.2024 auf 254,80 CHF belief. Mit einer Performance von -2,19 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 30,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at