Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Anlage
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10.06.2026 10:04:15
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren
Die Kühne + Nagel International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 244,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,409 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 191,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,12 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,88 Prozent abgenommen.
Kühne + Nagel International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,91 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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