SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Kühne + Nagel International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 244,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,409 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 191,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,12 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,88 Prozent abgenommen.

Kühne + Nagel International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,91 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at