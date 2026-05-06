Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Performance
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06.05.2026 10:05:22
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie betrug an diesem Tag 187,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,321 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 926,84 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 05.05.2026 auf 174,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,32 Prozent verringert.
Kühne + Nagel International war somit zuletzt am Markt 20,42 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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