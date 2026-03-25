SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Kühne + Nagel International-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kühne + Nagel International-Anteile bei 269,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Kühne + Nagel International-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,709 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 172,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 639,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,09 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 20,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at