SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 287,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,746 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 605,28 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 21.04.2026 auf 190,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 33,95 Prozent weniger wert.

Kühne + Nagel International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,25 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at