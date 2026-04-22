Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Lohnendes Kühne + Nagel International-Investment? 22.04.2026 10:03:49

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 287,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,746 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 605,28 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 21.04.2026 auf 190,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 33,95 Prozent weniger wert.

Kühne + Nagel International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,25 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

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