Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lohnendes Kühne + Nagel International-Investment?
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22.04.2026 10:03:49
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 287,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,746 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 605,28 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 21.04.2026 auf 190,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 33,95 Prozent weniger wert.
Kühne + Nagel International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,25 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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