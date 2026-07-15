SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 319,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 31,289 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 567,58 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 14.07.2026 auf 209,90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,32 Prozent eingebüßt.

Alle Kühne + Nagel International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at