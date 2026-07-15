Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Anlage im Blick
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15.07.2026 10:03:41
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 319,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 31,289 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 567,58 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 14.07.2026 auf 209,90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,32 Prozent eingebüßt.
Alle Kühne + Nagel International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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