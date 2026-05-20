Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Lohnender Kühne + Nagel International-Einstieg? 20.05.2026 10:04:25

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren angefallen

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Kühne + Nagel International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 293,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,341 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,60 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 19.05.2026 auf 171,70 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 41,40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 20,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

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