SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lonza gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lonza-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lonza-Aktie bei 426,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Lonza-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,346 Lonza-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 1 317,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 561,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,79 Prozent angezogen.

Am Markt war Lonza jüngst 39,49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at