SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lonza-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug an diesem Tag 144,78 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,691 Lonza-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 546,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 377,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 277,68 Prozent vermehrt.

Am Markt war Lonza jüngst 38,06 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at