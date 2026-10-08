SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lonza eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lonza-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 171,83 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Lonza-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,582 Lonza-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 335,92 CHF, da sich der Wert einer Lonza-Aktie am 07.10.2026 auf 577,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 235,92 Prozent angezogen.

Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,25 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at