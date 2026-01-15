Lonza Aktie

Lonza

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

Investmentbeispiel 15.01.2026 10:03:27

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Lonza-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 490,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,040 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 558,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 138,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Lonza bezifferte sich zuletzt auf 38,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lonza

