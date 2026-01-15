Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Investmentbeispiel
|
15.01.2026 10:03:27
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 490,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,040 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 558,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 138,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,83 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Lonza bezifferte sich zuletzt auf 38,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse Zürich: Börsianer lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
14.01.26
|Handel in Zürich: SMI klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)