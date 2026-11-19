Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lohnende Lonza-Investition?
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19.11.2026 10:03:23
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lonza-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Lonza-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 355,00 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,282 Lonza-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (666,60 CHF), wäre das Investment nun 187,77 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,77 Prozent angewachsen.
Lonza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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