SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lonza von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lonza-Investment gewesen.

Die Lonza-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lonza-Anteile bei 147,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, befänden sich nun 67,983 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.03.2026 33 012,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 485,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 230,13 Prozent.

Am Markt war Lonza jüngst 33,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at