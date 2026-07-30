SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Lonza-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 30.07.2023 wurde die Lonza-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 504,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,818 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 11 391,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 574,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,91 Prozent vermehrt.

Am Markt war Lonza jüngst 39,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at