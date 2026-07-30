Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lohnender Lonza-Einstieg?
|
30.07.2026 10:03:24
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 30.07.2023 wurde die Lonza-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 504,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,818 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 11 391,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 574,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,91 Prozent vermehrt.
Am Markt war Lonza jüngst 39,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
30.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
30.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.07.26