Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lohnender Lonza-Einstieg?
|
22.01.2026 10:03:51
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lonza-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug an diesem Tag 599,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Lonza-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,689 Lonza-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (557,40 CHF), wäre die Investition nun 9 302,40 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,98 Prozent verkleinert.
Am Markt war Lonza jüngst 37,01 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lonza
Analysen zu Lonza AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Lonza AG (N)
|597,40
|-0,83%
