Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Lonza-Einstieg? 22.01.2026 10:03:51

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 5 Jahren verloren

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lonza-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lonza-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug an diesem Tag 599,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Lonza-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,689 Lonza-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (557,40 CHF), wäre die Investition nun 9 302,40 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,98 Prozent verkleinert.

Am Markt war Lonza jüngst 37,01 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lonza

Nachrichten zu Lonza AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Lonza AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lonza AG (N) 597,40 -0,83% Lonza AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen