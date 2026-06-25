Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Langfristige Investition
|
25.06.2026 10:04:10
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Lonza-Anteile an diesem Tag bei 565,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,177 Lonza-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 528,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,39 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,61 Prozent vermindert.
Lonza markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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