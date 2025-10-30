Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Frühe Investition
|
30.10.2025 10:03:41
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 5 Jahren verdient
Am 30.10.2020 wurde das Lonza-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 555,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,180 Lonza-Anteilen. Die gehaltenen Lonza-Anteile wären am 29.10.2025 101,87 CHF wert, da der Schlussstand 565,60 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 1,87 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Lonza belief sich zuletzt auf 38,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lonza
